Упродовж доби СБУ затримала ворожих аґентів у 4 областях України

Про це повідомили у Telegram.



Підсумки роботи спецслужби за минулу добу (3 березня):



На Луганщині СБУ розпочала провадження щодо терориста "ЛНР". Він у супроводі російських військових прибув до м. Біловодськ, оголосив себе керівником військово-цивільної адміністрації та вимагав повного підпорядкування всіх органів місцевої влади. Також окупант заявляв, що Біловодськ є територією "ЛНР".



Наразі триває досудове розслідування за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України. У ньому йдеться про те, що дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.



У свою чергу, на Вінниччині СБУ виявила сховок зі зброєю та вибухівкою, який був замаскований у лісосмузі.



"Силовики виявили в сумці радянського зразка майже 2 кг тротилу та пластиду, 10 гранат РГД та Ф1 із запалами, споряджений набоями барабан до автоматичної стрілецької зброї, гранати для підствольного гранатомету", - йдеться у повідомленні.



У Дніпрі затримали агента спецслужб РФ, який поширював матеріали, в яких схвалював агресію РФ проти України та пропонував мирним громадянам об’єднуватись навколо ідей "руського міра".



Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів: ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій) та ч.1 ст. 263 (заборона носіння, зберігання, придбання, передачі чи збуту вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.



У Черкаській області викрили ворожу агітаторку, яка поширювала у соцмережах пропаганду країни-агресора та панічні настрої. Крім того, розповсюджувала фейки щодо діяльності органів державної влади та подавала викривлені дані про воєнний стан.



У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Ця стаття забороняє умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.



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