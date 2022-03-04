Упродовж доби СБУ затримала ворожих аґентів у 4 областях України
Служба безпеки України викриває ворожих аґентів і диверсантів в умовах війни. На території всієї України спецпризначенці знешкоджують російських аґентів та бойові загони окупантів
Про це повідомили у Telegram.
Підсумки роботи спецслужби за минулу добу (3 березня):
На Луганщині СБУ розпочала провадження щодо терориста "ЛНР". Він у супроводі російських військових прибув до м. Біловодськ, оголосив себе керівником військово-цивільної адміністрації та вимагав повного підпорядкування всіх органів місцевої влади. Також окупант заявляв, що Біловодськ є територією "ЛНР".
Наразі триває досудове розслідування за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України. У ньому йдеться про те, що дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.
У свою чергу, на Вінниччині СБУ виявила сховок зі зброєю та вибухівкою, який був замаскований у лісосмузі.
"Силовики виявили в сумці радянського зразка майже 2 кг тротилу та пластиду, 10 гранат РГД та Ф1 із запалами, споряджений набоями барабан до автоматичної стрілецької зброї, гранати для підствольного гранатомету", - йдеться у повідомленні.
У Дніпрі затримали агента спецслужб РФ, який поширював матеріали, в яких схвалював агресію РФ проти України та пропонував мирним громадянам об’єднуватись навколо ідей "руського міра".
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів: ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій) та ч.1 ст. 263 (заборона носіння, зберігання, придбання, передачі чи збуту вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.
У Черкаській області викрили ворожу агітаторку, яка поширювала у соцмережах пропаганду країни-агресора та панічні настрої. Крім того, розповсюджувала фейки щодо діяльності органів державної влади та подавала викривлені дані про воєнний стан.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Ця стаття забороняє умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.
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