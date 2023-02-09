Впродовж року за фактом мародерства відкрито понад 80 тис. проваджень, - МВС
На час дії воєнного стану всі майнові злочини розглядаються як мародерство і таких правопорушень уже зафіксовано понад 80 тис.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
"Мародерство у час воєнного стану – це майновий злочин – як крадіжки, грабежі та розбої. Термін ув’язнення за скоєння крадіжки збільшено до 5-8 років. По таких злочинах є 80 500 проваджень", - сказав Ігор Клименко.
Також він додав, що надалі таких злочинів буде зареєстровано більше.
"Люди повертаються на деокуповані території, в свої домівки, бачать розграбовані будинки. Тому ця робота буде тривати і кількість таких злочинів буде збільшуватися", - сказав очільник МВС.
Щодо інших злочинів Ігор Клименко наголосив, що в Україні криміногенна ситуація залишається керованою:
"Навантаження на деякі поліцейські підрозділи з початку війни виросло на 80%. Частина поліцейських працює на звільнених територіях, навантаження шалене, але на сьогодні ми не втратили керованості за криміногенною ситуацією в країні".
- Нагадаємо, на початку лютого Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади, завданням яких буде звільнення територій від російських окупантів.
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