Впроваджує російську ідеологію серед дітей: оголошено підозру "заступнику міністра молодіжної політики "ДНР"
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури уродженцю м. Макіївка "заступнику міністра молодіжної політики "ДНР" заочно повідомлено про підозру в державній зраді
Про це повідомили 29 травня в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, у березні 2023 року колишній заступник голови громадської організації «молода республіка» погодився на пропозицію так званого голови фейкової ДНР й обійняв посаду "заступника міністра молодіжної політики".
Додається, що прибічник РФ проводить підривну діяльність проти України, реалізовуючи політику окупаційної адміністрації квазіреспубліки. Його основна мета - формування молодіжного кадрового резерву для псевдоорганів державної влади "ДНР".
Окрім того, на посаді підозрюваний розподіляє бюджет на користь представників незаконних збройних формувань. Кошти використовувались для впровадження російської ідеології серед молоді, яка залишилась на тимчасово окупованій території Донецької області.
- 27 травня повідомлялося, що судитимуть чергового військовослужбовця РФ, який стріляв у цивільних під час тимчасової окупації Чернігівщини.
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