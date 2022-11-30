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OPINION

ВР понад півтора року не розглядає невідкладний закон про ліквідацію ОАСК

Михайло Жернаков
30 листопада, 2022 середа
18:04
Погляд Михайло Жернаков

Росіяни руками ОАСК та судді Львова налаштовують суддівську спільноту, щоб ті не призначали 8 членів УРП за своєю квотою.

Віце-прем'єр Ольга Стефанишина на Першому Accesssion Exchange Forum, організованому Центром "Нова Європа"/New Europe Center:

"Говорю відверто - я зараз тисну на судову систему. І кажу: колеги, реалізуйте закон про судову реформу, від цього залежить європейська інтеграція. Це все тиск, який я можу собі дозволити. Але в руках суддів зараз дуже важливий процес, і його потрібно завершити".

Це дуже правильний і важливий меседж суддям від топпредставниці уряду.

Росіяни руками ОАСК та судді Львова налаштовують суддівську спільноту, щоб ті не призначали 8 членів УРП за своєю квотою.

Дуже хотілося б почути тепер те саме від парламенту та від президента.

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Нагадаю, ВР понад півтора року не розглядає невідкладного президентського закону про ліквідацію ворожого ОАСК.

А Президент уже майже два місяці, як не позбавляє українського громадянства росіянина екссудді ЗС Богдана Львова.

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І саме зараз росіяни руками ОАСК та Львова налаштовують суддівську спільноту, щоб ті не призначали 8 членів ВРП за квотою. Тим самим вони планують зірвати судову реформу, а з нею і євроінтеграцію, де судова реформа — пріоритет #1.

З цим треба терміново розібратися, бо без судової реформи та євроінтеграції не буде й перемоги.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник та голова правління Фонду DEJURE.

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