Врятуємо всіх, хто прийшов: на Луганщині продовжується евакуація з Рубіжного та Гірського, - голова ОДА
На Луганщині продовжується евакуація мирного населення із Рубіжного, Гірського та Золотого
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.
За попередньою інформацією, із Рубіжного за останню добу було евакуйовано 22 жителя. Ще 117 осіб із містечка Гірське та Золоте. Наразі вони уже очікують на потяг в Новозолотарівці, що доставить їх в більш безпечні регіони.
За словами Гайдая, евакуація буде продовжуватися.
"Спробуємо зробити ще одну спробу в цю громаду, бо бажаючих виїхати дуже багато. Люди продовжують збиратися. Як і в Привіллі, районі "ГТВ" в Лисичанську та інших містах. Врятуємо всіх, хто прийшов", - коментує голова ОДА.
- Нагадаємо, що за минулу добу окупанти кожні 10 хвилин обстрілювали Рубіжне, попри домовленість про режим "тиші" для евакуації
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