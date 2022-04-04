Врятуємо всіх, хто прийшов: на Луганщині продовжується евакуація з Рубіжного та Гірського, - голова ОДА

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.



За попередньою інформацією, із Рубіжного за останню добу було евакуйовано 22 жителя. Ще 117 осіб із містечка Гірське та Золоте. Наразі вони уже очікують на потяг в Новозолотарівці, що доставить їх в більш безпечні регіони.

За словами Гайдая, евакуація буде продовжуватися.



"Спробуємо зробити ще одну спробу в цю громаду, бо бажаючих виїхати дуже багато. Люди продовжують збиратися. Як і в Привіллі, районі "ГТВ" в Лисичанську та інших містах. Врятуємо всіх, хто прийшов", - коментує голова ОДА.



Нагадаємо, що за минулу добу окупанти кожні 10 хвилин обстрілювали Рубіжне, попри домовленість про режим "тиші" для евакуації