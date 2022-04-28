Дедалі більше українців повертаються до роботи, однак майже 40% досі залишаються безробітними, – опитування
В Україні спостерігають поступове зростання кількості українців, які повертаються до роботи. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59%
Такі дані опитування оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".
Згідно з даними опитування, зросла кількість тих, хто працює у звичному режимі (з 23 до 32%). 24% працюють частково або віддалено, а 3% – почали працювати на новій роботі. Найбільше тих, хто зараз працює, серед мешканців західних та центральних областей (близько 60%). Серед мешканців півдня працюють 52%, сходу – близько 40%.
Поступове відновлення зайнятості спостерігається у центрі, на півдні та сході. Натомість на заході з початку квітня ситуація стабілізувалася. Серед тих, хто втратив роботу, 54% вірять, що зможуть повернутися на попереднє місце праці. 40% – не вірять. Також дві третини респондентів, які стали безробітними через війну, готові змінити місце роботи. 58% респондентів не проти перекваліфікуватися на іншу професію, а 49% – готові працювати в іншому регіоні країни.
- "Рейтинг" також встановив, що кожен п'ятий дорослий українець залишив домівку через повномасштабну війну, 22% переселенців планують повернутися додому найближчим часом, 43% – після настання миру.
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