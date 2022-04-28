Кожен п'ятий дорослий в Україні покинув домівку через війну, 22% вимушених переселенців планують повернутися додому найближчим часом, - опитування
Кожен п'ятий дорослий українець залишив домівку через повномасштабну війну, 22% переселенців плвнують повернутися додому найближчим часом, 43% - після настання миру
Про це свідчить опитуванння "Рейтингу".
"За результатами Дев’ятого загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26 квітня 2022 року, 20% дорослого населення зазначили, що їм довелося змінити місце проживання (цей показник сталий з середини березня) . Найбільше тих, хто змушений виїхати, у східних регіонах (58%) та серед молоді (33%)", - ідеться в повідомленні.
Крім того, з початку квітня зменшилася кількість тих, хто збирається повернутися додому найближчим часом: з 29% до 22%. Стало більше українців, які планують повернутися пізніше: з 24% до 31%. Після завершеня війни до своїх домівок збирається 43% вимушених переселенців.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.04
Купівля 31.04Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.7Продаж 33.89
- Актуальне
- Важливе