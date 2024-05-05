Коли православні та католики стануть спільно святкувати Великдень: пояснення від предстоятеля УГКЦ Святослава
Для переходу християн західного та східного обряду на спільну дату святкування Великодня треба провести вселенський собор
Про це сказав предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв’ю "Громадському".
"Ми святкуємо разом із нашими братами православними. Ми вийшли з одного кореня - з Київської традиції. Святкуємо разом із більшістю християн країни і це дуже важливий момент", - зауважив він, додавши, що те, що греко-католики мають свій літургійний ритм, не робить їх католиками "другого сорту".
Духовний лідер українських греко-католиків нагадав про два цикли обчислення дати свят: один - за сонячним календарем і до нього належать усі так звані нерухомі свята, інший - за місячним і до нього належать рухомі свята. Історія обчислення дня святкування Великодня пов’язана з рішеннями Вселенського собору в Нікеї 325 року.
Святослав підкреслив, що у 2025 році Великдень у католиків і православних випадатиме на один день.
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"Багато хто плекав надію, мовляв, зможемо відтепер святкувати разом. На жаль, мушу ствердити, що поки що це неможливо", - зауважив він.
За його словами, проблема в тому, що православні більше не скликають вселенських соборів, визнають тільки сім вселенських першого тисячоліття, адже існують різні містифікації, що восьмий буде нібито "собором антихриста".
Натомість у західній церкві, зазначив він, вселенські собори продовжували скликатися, тому сьогодні християни потребують всецерковного собору, який би охоплював не тільки західне християнство, а й східне. Святослав визнав, що це питання неможливо вирішити лише на локальному рівні.
"Особливо хочу подякувати за позицію і голос у вселенському православ’ї патріархові Варфоломію. Він наче єдиний пророк сьогодні каже, що треба православному світу реформувати пасхалію. В українському православ’ї навіть нині ніхто про це не говорить", - резюмував Святослав.
- 4 травня в Єрусалимі відбулося загоряння Благодатного вогню в храмі над Гробом Господнім.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди свята Великодня і заявив, що українці стають на коліна лише у молитві, і ніколи - перед загарбниками й окупантами.
- Пізно ввечері напередодні свята Великодня до України прибув Благодатний вогонь із Єрусалима.
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