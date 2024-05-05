Бригаді спеціального призначення "Азов" виповнилося 10 років

Про це повідомила пресслужба бригади.

""Азову" — 10 років. Це шлях від кількох десятків добровольців, що мали лише мотивацію і віру в справедливість, до бригади спеціального призначення — одного з найбільш ефективних підрозділів Сил оборони", - написали військові.

Вони згадали міста та напрямки в обороні яких брав участь "Азов", зокрема це Маріуполь, Мар’їнка, Іловайськ, Широкине, Бердянське, Водяне, Сопине, Гнутове, Лебединське, Пікузи, Павлопіль, Світлодарська дуга, Велика Новосілка, Оріхівський напрямок, Кремінські ліси.

"Цей шлях не був простим, нам є кого шанувати, є про кого згадати, але немає часу складати руки. Бо наш обов'язок — продовжувати справу тих, хто не дожив до цього дня. Наша найбільша мотивація — помста і боротьба за побратимів, які досі знаходяться в полоні", - підкреслили у пресслужбі бригади.

Там запевнили, що попереду військових чекають важкі бої, і "Азов" готовий прийняти їх із честю.