Бригаді спеціального призначення "Азов" виповнилося 10 років
Дванадцята бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України відзначає 10 років з дати створення підрозділу
Про це повідомила пресслужба бригади.
""Азову" — 10 років. Це шлях від кількох десятків добровольців, що мали лише мотивацію і віру в справедливість, до бригади спеціального призначення — одного з найбільш ефективних підрозділів Сил оборони", - написали військові.
Вони згадали міста та напрямки в обороні яких брав участь "Азов", зокрема це Маріуполь, Мар’їнка, Іловайськ, Широкине, Бердянське, Водяне, Сопине, Гнутове, Лебединське, Пікузи, Павлопіль, Світлодарська дуга, Велика Новосілка, Оріхівський напрямок, Кремінські ліси.
"Цей шлях не був простим, нам є кого шанувати, є про кого згадати, але немає часу складати руки. Бо наш обов'язок — продовжувати справу тих, хто не дожив до цього дня. Наша найбільша мотивація — помста і боротьба за побратимів, які досі знаходяться в полоні", - підкреслили у пресслужбі бригади.
Там запевнили, що попереду військових чекають важкі бої, і "Азов" готовий прийняти їх із честю.
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- 21 травня 2023 року полк "Азов" оприлюднив відеоспогади про останні дні захисту Азовсталі в Маріуполі. Спогадами поділилися оборонці комбінату, які пройшли полон і повернулися додому.
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- Після повернення з Туреччини командир Азову, підполковник Денис Редіс (Прокопенко) повідомив про бажання повернутися на фронт і доєднатися до участі в бойових діях.
- 17 серпня 2023 року т.в.о. директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії Микола Уршалович заявив, що бригада спеціального призначення "Азов" повернулася на фронт.
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