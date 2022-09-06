"Все мосты разъ**бали, мы просто здесь в полной ж**пе". Окупант з Херсонщини поскаржився дружині на безвихідь
У черговому перехопленні Головного управління розвідки російський загарбник розповів дружині про втрати на Херсонському напрямку
Про це повідомляє ГУР Міноборони України.
"Вот "Точка У" прямой наводкой. Понтоном перевозили 12 машин и прям в "Урал" попало. Всех нах**й раскидало. Этот **бучий дон-река нах**й, Днепр бл**, она вся трупами нах**й полная уже.
Все мосты раз**бали, Херсон-х**есон.Все разъ**бали. Мы просто здесь в полной ж**пе, только вон, бл**дь, паромами нах**й передвигаются пацаны, бл**дь, и п**здец", — розповідає окупант.
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