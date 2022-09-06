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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Все мосты разъ**бали, мы просто здесь в полной ж**пе". Окупант з Херсонщини поскаржився дружині на безвихідь

"Все мосты разъ**бали, мы просто здесь в полной ж**пе". Окупант з Херсонщини поскаржився дружині на безвихідь

6 вересня, 2022 вiвторок
20:26
війна з Росією окупанти рф

У черговому перехопленні Головного управління розвідки російський загарбник розповів дружині про втрати на Херсонському напрямку

Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

"Вот "Точка У" прямой наводкой. Понтоном перевозили 12 машин и прям в "Урал" попало. Всех нах**й раскидало. Этот **бучий дон-река нах**й, Днепр бл**, она вся трупами нах**й полная уже.

Все мосты раз**бали, Херсон-х**есон.Все разъ**бали. Мы просто здесь в полной ж**пе, только вон, бл**дь, паромами нах**й передвигаются пацаны, бл**дь, и п**здец", — розповідає окупант.

  • У вечірньому зведенні 6 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові ведуть з високою інтенсивністю повітряну розвідку БпЛА та намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ.
  • У окупованому Бердянську біля будівлі адміністрації підірвали автомобіль із "комендантом" міста. Гуаляйтер помер у лікарні.
  • Журналіст Сергій Нікітенко розповів, що окупанти заборонили ввозити гуманітарні вантажі на Херсонщину з підконтрольної території України.

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