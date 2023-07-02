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Все, на що скаржиться малий і великий бізнес, крім війни - це некомпетентні дії держави, - Жеваго

2 липня, 2023 неділя
20:39
Економіка Костянтин Жеваго

Держава не може створити умови, коли бізнес буде розвиватися - там не прислухаються та не говорять з компетентними людьми

Про це в ефірі Еспресо заявив інвестор та підприємець Констянтин Жеваго.

"Головна проблема - це некомпетентні дії держави. Коли держава каже дуже гарні слова, а робить все навпаки, не прислуховується, не заохочує людей компетентних і не розмовляє з ними. Коли ми не маємо купівельної спроможності в країні - це результат того, що держава не може створити умови, коли бізнес буде розвиватися і сам  собою буде створювати цю купівельну спроможність. Через сплату більшої зарплатні, відрахування більших податків. Так, сьогодні є ситуація непередбачуваності через військові дії. Це саме той час, коли держава має консолідувати всі свої можливості, щоб якомога більше допомагати бізнесу, а не робити так, щоб бізнес регуляторно не міг зрозуміти, куди ми будемо рухатися далі", - сказав він.

Жеваго зауважив, що в Україні зараз відбувається посилення усіх правоохоронних органів на бізнес.

"Це перше питання, яке президенту задає неолігархічний бізнес. Не кажучи вже про великий бізнес, який всі чомусь називають олігархами. Там не всі олігархи, там є великі підприємці, які побудували великий бізнес, що сьогодні дорівнює так званому олігархічному бізнесу. Який існує в нашій країні і з цим треба розбиратися - але не через закони про олігархів. А через посилення можливостей Антимонопольного комітету, законодавства, діяльності правоохоронних органів. Я на 100% впевнений в тому, що, окрім того, що в нас воєнний стан, решта відповідальності тільки на державі. Те, що ми сьогодні маємо - посилений тиск правоохоронних органів, неповернення ПДВ. Все, на що скаржиться малий і великий бізнес - це все некомпетентні дії держави та некомпетентних чиновників", - підсумував підприємець.

Україна
бізнес
Костянтин Жеваго
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