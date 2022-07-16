Все робиться для того, аби обійми Росії та Ірану ставали тепліші, - політолог Юнус

Таку думку висловив політолог в етері Еспресо.



"У доктрині національної безпеки США саме Іран та Росія разом з Північною Кореєю та Сирією внесені як стратегічні супротивники США. Тим більше, якщо найближчим часом Росію визнають країною спонсором тероризму, то все робиться для того, аби обійми Ірану та Росії ставали все тепліші та тепліші", - зазначив політолог.



Раміс Юнус пояснив, що історія за останні 40 років взаємовідносин Ірану та Росії показує, що країни стали ближчі. Щобільше, санкції, які були запроваджені проти Ірану, допомагали обходити й Росія, і Китай. Іран вистояв, а сьогодні такої тактики буде дотримуватися і Росія.



"Відповідно, Іран і Росія зацікавлені у таких відносинах. Особливо, що зараз у Байдена візит до Саудівської Аравії, а у Путіна в Іран, і вони розуміють, що буде йти політична битва, яка завтра може перейти у гарячу фазу. До того ж на Близькому Сході йде гаряча фаза у тому ж Ємені, у якому воюють Саудівська Аравія та Іран. Триває гаряча фаза у Сирії, хоча там США вийшли, але є Туреччина з інтересами, які не збігаються з інтересами Росії та Ірану. Тому Росія розуміє навіщо їй потрібен Іран, і Путін їде туди не з порожніми руками", - зазначив Юнус.



Політолог порекомендував достатньо серйозно сприймати візит Путіна до Ірану.

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