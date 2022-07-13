Про це пише The New York Times.

За словами нафтових аналітиків і трейдерів, конкуренція за продажі в Азію вже змусила Венесуелу та Іран різко знизити свою сиру нафту, щоб спробувати зберегти кілька доступних місць збуту для власного санкційного експорту.

І хоча і Іран, і Венесуела публічно залишаються близькими до Росії, експерти очікують, що якщо нафтова боротьба загостриться, це підвищить напруженість у відносинах з Кремлем, навіть якщо його лідер Володимир Путін намагається зміцнити ці альянси. У вівторок його уряд оголосив, що наступного тижня він здійснить рідкісну поїздку за межі країни в Тегеран.

Здається, що нафтові санкції, що почали впроваджувати після вторгнення Росії в Україну, вже трохи зближує Венесуелу із Заходом після років глибокого заморожування відносин через вибори та порушення прав людини авторитарним лідером країни. Один з ключових американський виробник нафти, Chevron, навіть веде переговори з венесуельцями.

Будь-яка можлива угода щодо виведення більшої кількості венесуельської сирої нафти на світові ринки допоможе Сполученим Штатам, які все більше відчайдушно прагнуть знизити ціни на нафту, щоб спробувати обмежити шкоду, завдану західним економікам від війни та санкцій, накладених на російську нафту. Адже економічні наслідки зменшують підтримку України в її боротьбі з більшим і багатшим сусідом.

"Війна показує, що у країн є інтереси, а не вороги чи друзі", — сказав Франсіско Мональді, експерт з венесуельської нафтової політики з Університету Райса в Х'юстоні.

Стрибок цін на енергоносії, викликаний вторгненням Росії, надав викопному паливу ту популярність, якою вони востаннє користувалися в 1970-х роках, посилюючи вплив політики Кремля далеко за межі полів битв на сході України в той час, коли багато світових лідерів сподівалися почати поступову відмову від нафти щоби приборкати зміни клімату.

Енергетична криза руйнує останні залишки глобального порядку після холодної війни, проголошуючи нову еру конкуренції великих держав у все більш фрагментованому світі, сказав Даніель Єргін, видатний експерт з енергетики та автор книги "Нова карта: енергія, клімат і зіткнення націй".

"Нафта, - сказав він, - є центральною для результату цієї нової боротьби".

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