Все ще невикористаною залишається допомога Україні від США на суму $ 5 млрд, - дипломат Брайза

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Кілька тижнів тому ми говорили, що адміністрація Байдена нарешті готова надати Україні ATACMS і гарно рухається в напрямку постачання F-16. Тому що зрозуміла, що Україна дійсно потребує цієї зброї й не збирається використовувати її для атак на російську територію. І без таких ресурсів Україна не зможе зробити те, чого вимагає від неї Вашингтон, тобто досягти прогресу на полі бою. А тут усіх збентежив безлад у політичній системі США. Тому наразі неможливо сказати, що буде далі", - зауважив Брайза.

За словами дипломата, все ще невикористаною залишається допомога Україні від США на суму $ 5 млрд.

"У довгостроковій перспективі для того, хто стане спікером Палати представників буде політично невигідно не відновити підтримку України. Однак зараз неможливо сказати, як швидко це може статися, і наскільки великою може бути ця допомога. Усе ще залишається невикористаною допомога Україні на суму 5 мільярдів доларів. Виходячи з того, що в середньому Україна отримує від США 2,7 мільярда доларів на місяць, йдеться ще про два місяці ненаданої допомоги", - пояснив Брайза.

Наступного тижня адміністрація США може оголосити про пакет військової допомоги Україні використовуючи кошти, які з’явилися в Пентагону завдяки багатомільярдній бухгалтерській помилці - завищення вартості раніше поставленої зброї.

Голосування за тимчасовий бюджет та відставка Маккарті

1 жовтня Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 діб схвалений Сенатом та Палатою представників. Перед цим голова Білого дому виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.

3 жовтня Палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті через звинувачення однопартійців по Республіканські партії, що він пішов на компроміс з демократами, забезпечив ухвалення 45-денного бюджету та уклав "таємну угоду" з Джо Байденом.