"Все в кадрі буде Стародавнім Римом": Маск заінтригував "епічним" місцем бою з Цукербергом
Глова компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск у п'ятницю, 11 серпня, заявив, що домовився з італійською владою про місце проведення бою з засновником та генеральним директором Meta Марком Цукербергом
Про це Ілон Маск повідомив у Twitter.
"Все в кадрі камери буде Стародавнім Римом, взагалі нічого сучасного. Я спілкувався з прем’єр-міністром Італії та міністром культури. Вони погодилися на епічне місце", - написав Маск.
Він також зауважив, що поєдинком будуть керувати фонди обох бізнесменів, а не міжнародна спортивна організація UFC.
За його словами, усі виручені кошти підуть ветеранам.
Що відомо про війну між Цукербергом і Маском
22 червня Ілон Маск опублікував у Twitter повідомлення, що "готовий до бою у клітці" з Цукербергом. У відповідь на це, Цукерберг оприлюднив пост, у якому попросив надіслати йому адресу майбутнього бою. Напередодні бійки чоловіки також обговорили, хто яким спортом займається.
Після цього модель та дієтологиня Мей Маск, мати мільярдера та власника Twitter відреагувала на рішення сина побитися у клітці. Вона заборонила йому битися з Цукербергом.
Згодом Маск заявив, що запропонований ним бій у клітці з Цукербергом буде транслюватися в прямому етері на X.
Після нещодавньої заяви глави компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска про готовність до "поєдинку в клітці", засновник та генеральний директор Meta Марк Цукерберг запропонував провести бій 26 серпня. Перший відповів, що йому можливо знадобиться операція.
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