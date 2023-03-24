Всі медичні та санаторні заклади в Бердянську окупанти перетворили на шпиталі для своїх поранених військових, - речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитрашківський
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що в тимчасово окупованому Бердянську росіяни перетворили всі медичні заклади на шпиталі для власної армії
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"За нашою інформацією у Бердянську російські окупанти перетворили всі медичні та санаторні заклади на шпиталі для своїх поранених військових. Туди росіяни звозять поранених та важкопоранених. Місто Мелітополь залишається логістичним хабом для російської армії. Через місто вони перекидають особовий склад та військову техніку", - розповів Дмитрашківський.
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку також додав, що на тимчасово окупованих територіях України в росіян існує гостра нестача в медикаментах
"Також у нас є інформація про те, що шпиталі, які працюють в Бердянську гостро потребують медикаментів. Саме тому в російських пабліках частіше зʼявляється інформація про те, що поранених російських військових немає чим лікувати. Через це серед поранених росіян існує дуже велика смертність", - додав він.
- 2 березня російські загарбники, котрі не змогли захопити Запорізьку область, але заявили про окупацію, вирішили, що центром області у них буде тимчасово окупований Мелітополь.
- У березні мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
- За даними аналітиків британської розвідки, росіяни "тихо" заявили, що Мелітополь став центром окупованої території області, визнаючи, війська навряд чи зможуть захопити заплановані цілі.
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