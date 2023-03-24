Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"За нашою інформацією у Бердянську російські окупанти перетворили всі медичні та санаторні заклади на шпиталі для своїх поранених військових. Туди росіяни звозять поранених та важкопоранених. Місто Мелітополь залишається логістичним хабом для російської армії. Через місто вони перекидають особовий склад та військову техніку", - розповів Дмитрашківський.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку також додав, що на тимчасово окупованих територіях України в росіян існує гостра нестача в медикаментах

"Також у нас є інформація про те, що шпиталі, які працюють в Бердянську гостро потребують медикаментів. Саме тому в російських пабліках частіше зʼявляється інформація про те, що поранених російських військових немає чим лікувати. Через це серед поранених росіян існує дуже велика смертність", - додав він.