Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора дійсно було дуже багато запізнень поїздів. Затримки були спричинені ракетними атаками Росії на цивільну інфраструктуру України. Були пошкоджені контактні мережі, що спричинило затримку поїздів. Сьогодні вже всі пошкодження ліквідовані, а рух поїздів повернувся до стандартного графіку", - розповів Шевченко.

Керівник із пасажирських комунікацій Укрзалізниці додав, що жоден рейс станом на 11 жовтня не скасовували.

"Теж саме стосується і поїздів дальнього сполучення. Жоден рейс не скасований. Навпаки, ми призначили один додатковий рейс з Запоріжжя. Проте на цю годину ще є 9 поїздів, які прямують із запізненням в годину, але це ще вчорашні напрямки", - додав він.

10 жовтня Укрзалізниця попередила про затримку руху 20 потягів через ранкові ракетні атаки

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb