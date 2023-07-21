Всіма мінами, які накопичував СРСР, а потім РФ, зараз мінують окуповані території, - пресофіцер 128-ї окремої бригади Сил ТрО Курбатов
Пресофіцер 128-ї окремої бригади Сил ТрО Олександр Курбатов розповів, що ЗСУ важко підійти до позицій росіян через дуже щільне мінування окупованих територій
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Для наших підрозділів на Півдні головне підійти до позицій противника. Проте цьому заважає мінування. Щоб ви розуміли, я викладав фото мін, які ми зібрали на ділянці 50х50 метрів. На цьому фото видно, що купа цих мін була майже по пояс і це на невеликій ділянці. Росіяни дуже щільно мінують окуповані території", - розповів Курбатов.
Пресофіцер наголосив, що замінування окупованих територій дуже уповільнює рух техніки ЗСУ
"Ніхто у світі не здатен уявити, як зараз замінована окупована територія України. Навіть за часів Другої світової війни такого щільного мінування не було. Адже до тієї війни готувались лише понад 10 років. А тут, все що СРСР, а потім Росія, накопичувались весь час після Другої світової війни. Всіма мінами, які Росія має, вона заміновує нашу територію. А це дуже уповільнює рух нашої техніки", - додав він.
- На Таврійському напрямку за 19 липня Росія втратила понад дві роти солдатів і 15 одиниць військової техніки. За даними Генштабу армія РФ за добу війни в Україні загалом втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА.
- Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила на війні в Україні 240 690 військових. 20 липня ЗСУ успішно відбили атаки російських терористів на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.
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