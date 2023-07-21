Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Для наших підрозділів на Півдні головне підійти до позицій противника. Проте цьому заважає мінування. Щоб ви розуміли, я викладав фото мін, які ми зібрали на ділянці 50х50 метрів. На цьому фото видно, що купа цих мін була майже по пояс і це на невеликій ділянці. Росіяни дуже щільно мінують окуповані території", - розповів Курбатов.

Пресофіцер наголосив, що замінування окупованих територій дуже уповільнює рух техніки ЗСУ

"Ніхто у світі не здатен уявити, як зараз замінована окупована територія України. Навіть за часів Другої світової війни такого щільного мінування не було. Адже до тієї війни готувались лише понад 10 років. А тут, все що СРСР, а потім Росія, накопичувались весь час після Другої світової війни. Всіма мінами, які Росія має, вона заміновує нашу територію. А це дуже уповільнює рух нашої техніки", - додав він.