Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Повідець для Лукашенка в руках Путіна з кожним днем стає коротшим. Лукашенко виглядає все більш трагікомічно. Проте це його шлях та вибір. Лукашенко прекрасно розуміє, що якщо він санкціонує участь білоруської армії у війні проти України, то це стане початком його кінця", - пояснив Магда.

Політолог переконаний, що російські війська на території Білорусі не зможуть успішно підготувати білоруську армію.

"Весь режим Лукашенка буде демонтований. Оскільки навряд чи знайдуться генерали, які скажуть, що вони не причетні до цих подій. До того ж в мене є дуже проста формула. Незалежно від кількості білоруських військ, які будуть зʼєднані з російською армією, командувати ними будуть командири з Росії. І вже якщо про це говорити, то якщо змішати варення і лайно, то це все ж буде лайно", - додав він.

14 жовтня російський і білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко оголосили про розгортання спільного угруповання військ у Білорусі.

15 жовтня стало відомо, що до Білорусі прибули перші російські військові зі складу "регіонального угруповання" військ.

16 жовтня міністерство оборони Білорусі оголосило, що у рамках розгортання спільного угруповання військ з РФ, до країни перекинуть 9 тис. російських військових

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