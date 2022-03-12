Вступ до ЄС і санкції проти Росії: Зеленський розповів про співпрацю з європейськими партнерами

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, повідомляє Еспресо.TV.



"Продовжуємо роботу з європейськими партнерами по двох напрямах. Перший - це вступ України до ЄС. Ми працюємо з Єврокомісією, щоб якнайшвидше узгодити усі процедури для нашого руху в ЄС", - сказав він.



Другим, не менш важливим і пріоритетним напрямом є введення санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.



"Очікуємо новий пакет санкцій Європи проти РФ, щоб спонукати її до миру, до миру на нашій землі. Щоб там зрозуміли - їхня економіка просто не переживе цю війну", - підкреслив Зеленський.



Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна 100% буде членом ЄС, і тепер це тільки питання часу.