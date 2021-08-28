Вступ до ПТУ продовжено до 1 жовтня
Заклади професійної освіти можуть продовжити прийом документів від вступників на бюджетні місця до 1 жовтня 2021 року
Про це йдеться в листі за підписом заступника міністра освіти і науки Ігора Гарбарука, розісланого на місцеві департаменти та управління освіти, передає Еспресо.TV.
"Варто зауважити, що йдеться не про формування нових груп першокурсників, а про донабір у вже створені групи на вільні місця", - зазначив заступник міністра.
Тобто здійснювати додатковий прийом вони зможуть лише в межах ліцензованого обсягу.
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