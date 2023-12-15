Вступ Швеції в НАТО: Байден провів телефонну розмову з Ердоганом

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що лідери обговорили важливість зміцнення НАТО, включно з важливістю якнайшвидшого прийняття Швеції як члена Альянсу та подальшого підвищення оперативної сумісності Туреччини з НАТО. Вони також домовилися підтримувати тісні контакти напередодні саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року.

"Президент Байден висловив підтримку останнім конструктивним крокам у відносинах між Грецією та Туреччиною. Обидва лідери також обговорили війну в Газі, і президент Байден підтвердив свою підтримку права Ізраїлю захищатися", - йдеться у повідомленні.

Президенти також обговорили зусилля щодо збільшення гуманітарної допомоги Газі, захист цивільного населення та необхідність політичного горизонту для палестинського народу.