Вступ Швеції в НАТО: Байден провів телефонну розмову з Ердоганом
Президент Сполучених Штатів Джо Байден і його турецький колега Реджеп Ердоган у четвер, 14 грудня, провели телефонну розмову
Про це йдеться у заяві Білого дому.
Зазначається, що лідери обговорили важливість зміцнення НАТО, включно з важливістю якнайшвидшого прийняття Швеції як члена Альянсу та подальшого підвищення оперативної сумісності Туреччини з НАТО. Вони також домовилися підтримувати тісні контакти напередодні саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року.
"Президент Байден висловив підтримку останнім конструктивним крокам у відносинах між Грецією та Туреччиною. Обидва лідери також обговорили війну в Газі, і президент Байден підтвердив свою підтримку права Ізраїлю захищатися", - йдеться у повідомленні.
Президенти також обговорили зусилля щодо збільшення гуманітарної допомоги Газі, захист цивільного населення та необхідність політичного горизонту для палестинського народу.
- Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у жовтні після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.
- Столтенберг надіслав листа країнам НАТО, що Швеція має стати членом Альянсу не пізніше 28-29 листопада. 9 листопада генеральний секретар НАТО закликав Будапешт припинити зволікати з ратифікацією вступу Швеції.
- 16 листопада комітет із закордонних справ парламенту Туреччини вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до НАТО, Угорщина також заявила, що поки не готова ратифікувати вступ Швеції.
- Високопосадовець Держдепартаменту США анонімно заявив, що Туреччина дуже зацікавлена, щоб завершити ратифікацію вступу Швеції до НАТО до зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.
- 28 листопада міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом після зустрічі з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом заявив, що турки можуть ратифікувати вступ Швеції в НАТО впродовж кількох тижнів.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре закликав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана дозволити Швеції стати членом Північноатлантичного альянсу.
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