Про це повідомили в СБУ.

Так, 48-річний чоловік, мешканець Балаклії, обійняв посаду "начальника" створеного російською окупаційною владою незаконного правоохоронного органу "Народна міліція Балаклії".

Колаборант почав вести свою протиправну діяльність із квітня 2022 року. Він приймав на службу інших осіб, керував службовою діяльністю працівників, організовував на об’єктах критичної інфраструктури спільні чергування з представниками окупаційних військ.

У вересні чоловік втік до тоді ще окупованого Куп'янська. Там його затримали українські правоохоронці після деокупації.

За інформацією слідства, службове посвідчення "начальника" окупаційної міліції було дійсне лише до кінця 2022 року.

Наразі чоловікові оголосили підозру за за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Раніше про підозру повідомили київському судді, який підтримував окупацію території України та закликав до колаборанства.

Також підозру оголосили двом колишнім депутатам України та "міністерці закордонних справ "ДНР", які намагалися дійти до Києва з армією Росії.