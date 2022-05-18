Вступу Фінляндії та Швеції до НАТО без України недостатньо для безпеки в Європі, – Порошенко
П'ятий президент вважає, що Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті Альянсу
Про це Петро Порошенко заявив в ефірі британського телеканалу GB News.
Відповідаючи на запитання про майбутнє членство у Північно-Атлантичному альянсі Швеції та Фінляндії, Порошенко наголосив – без України в НАТО безпека Європи буде недостатньою.
"Агресія проти України продемонструвала руйнацію всієї повоєнної системи безпеки, заснованої на Раді Безпеки ООН. Тепер у світі не лишилося жодного ефективного механізму безпеки, окрім НАТО", – констатує Петро Порошенко.
Він нагадав, що на початку 1990-х років Україна відмовилася від третього за потужністю у світі ядерного арсеналу.
"А натомість ми отримали гарантії безпеки у вигляді Будапештського меморандуму. І Велика Британія була однією з країн-гарантів. Однак вони не вартували навіть паперу", – говорить п’ятий Президент.
"Я думаю, що майбутнього членства Фінляндії та Швеції буде недостатньо для безпеки в Європі, якщо Україна не буде також державою-членом НАТО. І саме тому в червні під час саміту НАТО в Мадриді ми однозначно мали б отримати План дій щодо членства в НАТО для України", – переконаний Порошенко.
- У середу, 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО
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