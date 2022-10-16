Про це білоруський опозиціонер, представник Об'єднаного Перехідного Кабінету Павло Латушко розповів в етері Еспресо.

"Вона (прихована мобілізація, - ред.) вже триває. Й ця інформація підтверджується звідусіль", - заявив політик.

На підприємства, за словами Латушка, надходять запити списків військовозобов'язаних.

До проведення прихованої мобілізації, зокрема, залучено структури КДБ, що перевіряє мобілізованих на "благонадійність".

Окрім того, як наголосив Павло Латушко, "перше читання у парламенті пройшов" додатковий нормативний новий акт, згідно із яким КДБ зможе обмежувтаи виїзд за кордон "у т.ч. молоді призовного віку - до 27 років".

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"Мобілізація (у Білорусі, - ред.) йде точково, спокійно. Лукашенко не хоче повторити помилки Росії. Саме у східних регіонах, що є ближчими до Росії, де настрої, скажімо так, є більш лояльними до Росії, ніж у західній чи центральнйі Білорусі. Цей процес вже розпочато", - додав опозиціонер.

Й для забезпечення проведення такої прихованої мобілізації та створення відповідних настроїв у суспільстві режимом Лукашенка й було впроваджено, запевняє опозиціонер, нинішню "контртерористичну операцію".

"Якщо ж Лукашенко перегне палицю, це спровокує ситуацію й білоруси будуть виїзджати з країни. Дуже багато й так виїзджає... Дуже багато білорусів виїзджає. І бізнесменів, і молоді. Тому що усі чудово розуміють загрозу мобілізації й не хочуть брати участь у цій війні", - продовжив Латушко.

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На випадок повальної мобілізації Об'єднаний Перехідний Кабінет, як пояснив політик, вже готує з країнами Заходу "зелені коридори" для бажаючих уникнути відправлення на війну з Україною.

"Якщо Лукашенко оголосить жорсткішу, принципову мобілізацію це може призвести до певного колапсу в системі. Білорусь - це ж не Росія. Якщо 100 тис. чоловіків виїде одночасно з території Білорусі, або Лукашенко закриє кордон - тоді це колапс. Якщо навіть не закриє кордон, вони ж будуть виїзджати досить швидко й багато, це теж колапс. У будь-якому випадку це потрясіння. Лукашенко цього боїться. Він реально цього боїться, тому намагається поки що все загладити. Поки що йому вдається контролювати ситуацію, але в суспільстві, - не скажу, що перенапруга, - але напруга починає зростати", - пояснив Павло Латушко.

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