"Втомлююся від болю": фехтувальниця Харлан розповіла про проблеми зі здоров'ям

Про це вона розповіла "Суспільному Спорт".

Олімпійська чемпіонка зізналася, що фехтує з пошкодженням правої ноги близько року.

"Під час особистих змагань в Алжирі я травмувалася ще більше - до цього була проблема зі стегном. Уже рік у мене ця проблема існує. Інколи я не можу нормально фехтувати: втомлююся від болю й останні кілька змагань минулого сезону я фехтувала просто на знеболювальних", - сказала Харлан.

За її словами, для відновлення їй потрібен був тривалий відпочинок, але для цього не було можливостей, тому проблема поверталася.

“Саме в Алжирі, коли фехтувала у півфіналі, я трохи послизнулася і надірвала ще більше. Але закінчила змагання, профехтувала командний турнір - усе це було не без болю, з останніх сил", - резюмувала Харлан.

Як пояснила Харлан, між етапом Кубка світу в Алжирі та Гран-прі у Франції вона практично не тренувалася, що дало їй змогу трохи відновитися й виступити у Франції без знеболювальних.

Дискваліфікація Харлан

У липні Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу у Мілані через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій, яка змагалася у нейтральному статусі. Росіянка демонстративно майже годину чекала на рукостискання, яке формально завершує поєдинок, тим самим створюючи прецедент для санкцій проти українки.

У наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду.

Журналіст Eurosport Марко Аркарі повідомив, що українку дискваліфікували за порушення регламенту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав скасувати дискваліфікацію української спортсменки, яка продемонструвала світові патріотичну позицію щодо представниці країни-агресорки.

У серпні FIE припинила дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан.