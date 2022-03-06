Вторгнення чисельністю 145 тис. окупантів: у Центрі оборонних стратегій проаналізували чисельність російської армії

Про це повідомляє Центр оборонних стратегій у Facebook.



"Безумовно, українське суспільство турбують два питання: коли це все скінчиться та скільки ще сил має агресор. Спробуємо прояснити друге питання", - розпочали допис ЦОС.



За інформацією аналітиків Центру, станом на 22 лютого у прикордонних районах України знаходилось 190 тис. російських військових. Яке включало сухопутну, повітряну, морську складову та окремі компоненти від сектору безпеки – Росгвардію, сили поліції, зокрема СОБР, ОМОН і т.д.



"За наявними оцінками чисельність повітряної та морської складових становить близько 30 тис. осіб; тут слід мати на увазі персонал, котрий за своїм функціоналом не опиниться на території України. Чисельність поліцейських сил у складі угруповання вторгнення становить до 40 тис. осіб. Таким чином сухопутна складова угруповання вторгнення становить близько 120 тис", - повідомили в ЦОС.



Супутникова розвідка ЗС США станом на 05.03.2022 повідомила, що Росія ввела на територію 90% наявних сил, тобто до 110 тис. військових і 36 тис. поліцейських сил.



"Через відсутність достатньої інформації існують складнощі з оцінкою втрат противника, котрі станом на 06.03.2022 оцінюються в 11 тис. вбитими та 30-35 тис. пораненими. Можна передбачити, що угруповання вторгнення чисельністю 145 тис. зазнало втрат до 46 тис. осіб і нараховує в Україні до 100 тис.", - йдеться в аналітиці.



Поза межами України, як резерви, перебувають до 15-16 тис. осіб.



"Так, це величезна воєнна машина. Але українська нація здатна не лише зупинити її, але й здати на металобрухт", - завершили допис у Центрі оборонних стратегій.



6 березня у Центрі оборонних стратегій заявили, що ЗСУ нейтралізували 46 тис. російських військових.