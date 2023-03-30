Вторгнення РФ в Україну завдало величезної шкоди світовій економіці, - президент Аргентини Фернандес під час візиту у США
Президент Аргентини Альберто Фернандес заявив, що війна в Україні "завдала величезної шкоди світовій економіці"
Про це він сказав у середу під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі, інформує CNN.
"Ми бачимо, яку серйозну проблему створило вторгнення Росії в Україну, – зазначив він. – Ми повинні працювати разом і об'єднати зусилля, щоб війна могла закінчитися, щоб вона перестала забирати людські життя, щоб світова економіка могла відновитися".
Фернандес також заявив, що мир є нагальною потребою для продовольчої безпеки у світі.
"Коли (продовольча та сільськогосподарська організація ООН - ред.) оголосила, що понад 300 мільйонів осіб можуть страждати від голоду через цю війну, я зрозумів, що мир є нагальною потребою", – пояснив він.
- Нагадаємо, в середині лютого Аргентина та Колумбія виступили з ініціативою припинення вогню в Україні.
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