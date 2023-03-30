Про це він сказав у середу під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі, інформує CNN.

"Ми бачимо, яку серйозну проблему створило вторгнення Росії в Україну, – зазначив він. – Ми повинні працювати разом і об'єднати зусилля, щоб війна могла закінчитися, щоб вона перестала забирати людські життя, щоб світова економіка могла відновитися".

Фернандес також заявив, що мир є нагальною потребою для продовольчої безпеки у світі.

"Коли (продовольча та сільськогосподарська організація ООН - ред.) оголосила, що понад 300 мільйонів осіб можуть страждати від голоду через цю війну, я зрозумів, що мир є нагальною потребою", – пояснив він.