Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів, кажуть військові.

"Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними", - наголошують у Генштабі.

Для оборони та відсічі збройної агресії задіють усі можливі інженерні загородження, також буде мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії.

27 жовтня у Генштабі припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.

30 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують перекидати війська на територію Білорусі. Поміж іншими, на територію РБ прибули й кадирівці.

8 листопада стало відомо, що на території Білорусі спільно з Росією продовжують формувати угруповання військ. А 9 листопада, що в прикордонних військах Білорусі створюють підрозділи операторів ударних БПЛА.

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