"Втрати будуть величезними": у Генштабі розповіли, як діятимуть ЗСУ у разі наступу з Білорусі
Українські війська перейдуть до активної оборони та масового вогневого ураження окупантів у разі наступу з території Білорусі
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.
З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів, кажуть військові.
"Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними", - наголошують у Генштабі.
Для оборони та відсічі збройної агресії задіють усі можливі інженерні загородження, також буде мінування місцевості та використання фугасів. Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії.
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