Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 206 тис. осіб загиблими, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну знищили 206 200 російських військових
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.05.23 орієнтовно склали:
- Особового складу ‒ близько 206 200 (+480 за добу) осіб ліквідовано
- Танків ‒ 3799 (+3) одиниці
- Бойових броньованих машин ‒ 7442 (+7)
- Артилерійських систем – 3406 (+22)
- РСЗВ – 572 (+2)
- Засоби ППО ‒ 329 (+1)
- Літаків – 310 (+0)
- Гелікоптерів – 296 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31)
- Крилаті ракети ‒ 1025 (+10)
- Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 6172 (+11)
- Спеціальна техніка ‒ 449 (+3)
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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