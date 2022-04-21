Втрати України через війну з Росією складають більше $500 млрд, а для відновлення потрібно близько $7 млрд в місяць, - Зеленський
Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога у розмірі 7 мільярдів доларів на місяць, щоб компенсувати економічні втрати
Про це президент України повідомив в онлайн-зверненні до форуму Світового банку.
"Російське вторгнення повністю зруйнувало звичайні економічні відносини. Тільки перший аналіз втрат дав суму в приблизно 550 млрд доларів збитків", - сказав глава держави.
У цьому контексті він підкреслив, що, враховуючи економічний спад та зруйновані економічні зв’язки, Україна потребує до 7 млрд доларів США щомісяця.
Зеленський додав, що після завершення війни для відновлення країни потрібні будуть ще сотні мільярдів доларів.
- Нагадаємо, під час сесії Світового банку Зеленський розповів про п’ять кроків, які можуть зупинити агресію РФ.
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