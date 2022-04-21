Втрати України через війну з Росією складають більше $500 млрд, а для відновлення потрібно близько $7 млрд в місяць, - Зеленський

Про це президент України повідомив в онлайн-зверненні до форуму Світового банку.

"Російське вторгнення повністю зруйнувало звичайні економічні відносини. Тільки перший аналіз втрат дав суму в приблизно 550 млрд доларів збитків", - сказав глава держави.

У цьому контексті він підкреслив, що, враховуючи економічний спад та зруйновані економічні зв’язки, Україна потребує до 7 млрд доларів США щомісяця.

Зеленський додав, що після завершення війни для відновлення країни потрібні будуть ще сотні мільярдів доларів.

Нагадаємо, під час сесії Світового банку Зеленський розповів про п’ять кроків, які можуть зупинити агресію РФ.

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