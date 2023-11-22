"Втрати ЗСУ за місяць становили понад 13 700 осіб": добірка російських фейків за 21 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Втрати ЗСУ за місяць становили понад 13 700 осіб, близько 1800 одиниць озброєння та військової техніки".

Дезінформація: У міністерстві закордонних справ РФ повідомили: "21 листопада – десята річниця початку "Євромайдану" в Україні, який призвів до антиконституційної зміни влади, погромів, великої кількості жертв і приходу до влади неонацистської кліки".

Дезінформація: Прессекретар Путіна Д. Пєсков заявив, що "він (Євромайдан, – ред.) спонсорувався з-за кордону, прямо і побічно було визнано представниками закордонних країн. Така схильність київського режиму є, але для нас головне – досягти своїх цілей. Для цього триває "СВО".