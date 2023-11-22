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"Втрати ЗСУ за місяць становили понад 13 700 осіб": добірка російських фейків за 21 листопада

22 листопада, 2023 середа
00:02
Війна з Росією Володимир Путін і Сергій Шойгу

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 21 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 листопада росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Втрати ЗСУ за місяць становили понад 13 700 осіб, близько 1800 одиниць озброєння та військової техніки".

Дезінформація: У міністерстві закордонних справ РФ повідомили: "21 листопада – десята річниця початку "Євромайдану" в Україні, який призвів до антиконституційної зміни влади, погромів, великої кількості жертв і приходу до влади неонацистської кліки".

Дезінформація: Прессекретар Путіна Д. Пєсков заявив, що "він (Євромайдан, – ред.) спонсорувався з-за кордону, прямо і побічно було визнано представниками закордонних країн. Така схильність київського режиму є, але для нас головне – досягти своїх цілей. Для цього триває "СВО".

  • Мережею також ширяться фейкові новини, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує створити армію солдатів-роботів.
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Путін
євромайдан
Дмитро Пєсков
Сергій Шойгу
фейк
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пропаганда
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ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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