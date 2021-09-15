Вважаєте, зламана нога або кістка зможуть зупинити мене? Подумайте ще раз, - Макгрегор ефектно заговорив про повернення в октагон

Про це повідомляє MMA Junkie.



"Я був засмучений, це було непросто. У моїй кар'єрі були і злети і падіння, але це, напевно, одна з найбільш божевільних речей, яка траплялася зі мною. Все було не дуже гладко, але я пережив це. Зі мною була моя сім'я, близькі люди з моєї команди. Ми ще працюємо над одужанням, попереду довгий шлях. Відчуваю, що все налагоджується, і я вже можу нанести удар хворою ногою. Мені поки не радять цього робити, але я повернуся. Вважаєте, зламана нога або кістка зможуть зупинити мене? Подумайте ще раз", - сказав Макгрегор.

На турнірі UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) 11 липня у Лас-Вегасі (США) ірландець програв технічним нокаутом американцю Дастіну Пуар'є після того, як не зміг продовжити поєдинок через зламану ногу.

Це був уже третій бій Макгрегора та Пуар'є. У вересні 2014 року ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою у січні 2021 року Пуар'є взяв реванш та нокаутував Макгрегора в другому раунді.

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