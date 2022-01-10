Ввіз із Бразилії до України 1 кг кокаїну у власному організмі: на Черкащині судитимуть іноземця

Про це повідомляє пресцентр Офісу Генпрокурора.



Черкаська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно іноземного громадянина за фактом контрабанди близько 1 кг наркотичного засобу з Бразилії до України (ч. 3 ст. 305, ч. 3 с. 307 КК України).



Слідство з'ясувало, що у липні 2021 року підозрюваний ввіз до України у своєму організмі 90 капсул з кокаїном. Він планував заробити на наркотиках гроші. Чоловік заповнив митну декларацію в аеропорту "Бориспіль", у якій зазначив відсутність на момент проходження митного контролю товарів, обмежених або заборонених до перевезення через український кордон. Однак спеціальне обладнання виявило в організмі іноземця наркотики, які було вилучено.



Зараз бразильцю призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



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