Ввіз із Бразилії до України 1 кг кокаїну у власному організмі: на Черкащині судитимуть іноземця
У Черкаській обасті судитимуть громадянина Бразилії, який ввіз до України 1 кг наркотиків у власному організмі
Про це повідомляє пресцентр Офісу Генпрокурора.
Черкаська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно іноземного громадянина за фактом контрабанди близько 1 кг наркотичного засобу з Бразилії до України (ч. 3 ст. 305, ч. 3 с. 307 КК України).
Слідство з'ясувало, що у липні 2021 року підозрюваний ввіз до України у своєму організмі 90 капсул з кокаїном. Він планував заробити на наркотиках гроші. Чоловік заповнив митну декларацію в аеропорту "Бориспіль", у якій зазначив відсутність на момент проходження митного контролю товарів, обмежених або заборонених до перевезення через український кордон. Однак спеціальне обладнання виявило в організмі іноземця наркотики, які було вилучено.
Зараз бразильцю призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.37
Купівля 27.37Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.82Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе