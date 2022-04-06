В'ятрович: незаконне відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу - це ослаблення України, Зеленський має виправити ситуацію
Нардеп від "Європейської Солідарності", ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що обмеження свободи слова в Україні шляхом вимкнення українських каналів Еспресо, Прямий і 5 канал із ефіру ослаблює країну та наближує українське суспільство до стану російського
Про це В'ятрович написав у Facebook.
"Україна - не Росія. Саме тому ми чинимо ефективний опір російській агресії. Україна - не Росія, бо зберегла свою унікальну культуру, ідентичність. Україна - не Росія, бо зберегла свободу, зокрема свободу слова. Обмеження свободи слова через незаконне відключення espreso.tv, Телеканал "Прямий" 5 канал - це ослаблення України, наближення її до Росії", - написав В'ятрович.
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Нардеп наголосив, що виправити ситуацію має президент Володимир Зеленський.
"Володимир Зеленський, Ваше завдання як Верховного головнокомандувача - робити державу сильнішою, тому саме Ви маєте виправити ситуацію", - написав В'ятрович.
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