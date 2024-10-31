Журналістка Еспресо показала, як у Вест-Палм-Біч американців навчають голосувати

Що відбувається в одному з таких центрів, розташованому у Вест-Палм-Біч, показала ведуча Еспресо Леся Вакулюк

"Тут змішана система голосування, коли є і дострокове голосування, і голосування за допомогою пошти, і також у день виборів, є експрес-бюлетені, звичайні бюлетені тощо, – розповіла Леся Вакулюк. – Відповідно людям, особливо старшого віку надають консультації, як це правильно зробити. Їм роздають відповідні видруковані інструкції, де є покрокові вказівки, що саме треба робити".

Оскільки сьогодні вечір Гелловіну, то центр відповідно тематично декорований.

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Ведуча Еспресо нагадала, що під час цих виборів американці обирають вони лише президента. 5 листопада у США відбувається голосування не тільки за президента, а й за місцеву владу, і за сенаторів. Тому користь таких центрів є очевидною.

Довідково. "Вибори у США: Український погляд" - спецпроєкт Еспресо про те, які настрої в американських виборців, що говорять про Україну кандидати та як результати виборів за океаном вплинуть на нас з вами.