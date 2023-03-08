Про це повідомляє видання Dynamo.Kiev.UA.

"Я взагалі не бачив гру Коноплянки в останні роки. Але я вважаю, що якщо тренер викликає якогось футболіста в збірну, то він робить, відштовхуючись від якихось якостей цього виконавця, а не просто через якусь свою віру в нього. Вважаю, що в збірну необхідно викликати тільки тих футболістів, показники яких проаналізовані. У мене немає інформації про нинішній тонус Коноплянки, про те, який у нього пробіг, яка інтенсивність його дій. А ці дані дуже важливі!", - сказав головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров.

Проте Ребров наголошує, що він не аналізуватиме вибір Ротаня.

"У моєму розумінні, гра зі збірною Англії буде достатньою енерговитратною. І кожен футболіст повинен буде готовий робити в цьому матчі певний обсяг роботи. Тому, коли викликали Коноплянку, значить він готовий виконувати цей обсяг роботи. Але я не збираюся аналізувати вибір головного тренера збірної України. Я тільки озвучую своє бачення за списком футболістів на один конкретний матч", - сказав Сергій Ребров.

Національна команда розпочне збір 20 березня в Лондоні. Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 26 березня у Лондоні проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.

Руслан Ротань вже оприлюднив список футболістів, які зіграють проти Англії. Головною несподіванкою стало повернення до національної команди Євгена Коноплянки, який виступає за польську "Краковію".

Виклик Коноплянки активно обговорюють в мережі.