Вже 500 бурятів відмовилися воювати проти України, - росЗМІ

Про це повідомив російський проєкт "Популярна політика".

Буряти з танкових підрозділів, які були направленні на Київщину, а потім перекинуті на Донбас, написали близько 500 рапортів про відмову від служби. Це найбільша кількість рапортів та відмов воювати серед всіх інших суб'єктів Російської Федерації.

Серед лідерів з відмов, крім Бурятії, є ще Кабардино-Балкарська Республіка (500 рапортів), Південна Осетія (240 рапортів).

Загальна кількість російських військових, котрі відмовилися брати участь у воєнних діях до липня становить приблизно 1000, і це лише ті, про кого відомо, зазначає "Популярна політика".

З юридичної точки зору, російські військові можуть відмовитися від служби, відповідно до статті 59 пункту 3 Конституції Росії, котра забезпечує можливість всім російським військовим замінити військові зобов'язання громадянськими, у випадку появи антивоєнних поглядів.

28 червня у Бурятії (Росія) дружини військовослужбовців записали звернення до очільника республіки Олексія Циденова з проханням повернути чоловіків додому.