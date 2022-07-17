Вже 500 бурятів відмовилися воювати проти України, - росЗМІ
Задіяні в армії РФ етнічні буряти масово відмовляються брати участь у воєнних діях проти України
Про це повідомив російський проєкт "Популярна політика".
Буряти з танкових підрозділів, які були направленні на Київщину, а потім перекинуті на Донбас, написали близько 500 рапортів про відмову від служби. Це найбільша кількість рапортів та відмов воювати серед всіх інших суб'єктів Російської Федерації.
Серед лідерів з відмов, крім Бурятії, є ще Кабардино-Балкарська Республіка (500 рапортів), Південна Осетія (240 рапортів).
Загальна кількість російських військових, котрі відмовилися брати участь у воєнних діях до липня становить приблизно 1000, і це лише ті, про кого відомо, зазначає "Популярна політика".
З юридичної точки зору, російські військові можуть відмовитися від служби, відповідно до статті 59 пункту 3 Конституції Росії, котра забезпечує можливість всім російським військовим замінити військові зобов'язання громадянськими, у випадку появи антивоєнних поглядів.
- 28 червня у Бурятії (Росія) дружини військовослужбовців записали звернення до очільника республіки Олексія Циденова з проханням повернути чоловіків додому.
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