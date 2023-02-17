Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення наприкінці 359-го дня війни.

"Разом із Нідерландами ми працюємо над покаранням Росії за цю агресію й над компенсацією збитків, завданих війною. Є вже конкретне рішення – розмістити в Гаазі реєстр збитків. Це перший вагомий елемент майбутнього компенсаційного механізму. Впевнений, досягнемо й інших потрібних рішень. Росія буде притягнута до повної відповідальності за все, що вона зробила проти України та українців", - сказав він.