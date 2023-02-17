"Вже є рішення розмістити в Гаазі реєстр збитків": Зеленський про відшкодування Росією завданих Україні втрат
У Нідерландах планують закласти реєстр збитків - перший елемент компенсаторного механізму, за яким Росія відшкодує майнові втрати Україні, спричинені військовою агресією РФ
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення наприкінці 359-го дня війни.
"Разом із Нідерландами ми працюємо над покаранням Росії за цю агресію й над компенсацією збитків, завданих війною. Є вже конкретне рішення – розмістити в Гаазі реєстр збитків. Це перший вагомий елемент майбутнього компенсаційного механізму. Впевнений, досягнемо й інших потрібних рішень. Росія буде притягнута до повної відповідальності за все, що вона зробила проти України та українців", - сказав він.
- 17 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Київ працюватиме над створенням коаліції країн, які готові постачати винищувачі, за аналогією з "танковою коаліцією".
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