Вже немає того Донецька, куди хотілося б повернутися, - дружина капітана збірної України П'ятова

Про це дружина футболіста розповіла на YouTube-каналі "Великий футбол".



За словами Юлії П'ятової, Донецьк вже чужий і туди не хочеться повертатись.



"Мабуть, уже ні, бо немає того Донецька, куди хотілося б повернутися. Це вже не той Донецьк, він чужий. Коли в тебе щось відібрали, тобі цього вже не хочеться", – сказала дружина П'ятова.



Андрій П'ятов – найдосвідченіший футболіст у складі донецького "Шахтаря". Він виступає за донецьку команду з літа 2007 року. Голкіпер провів уже 14 сезонів, став володарем 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 8 Кубків і 8 Суперкубків України.



Голкіпер зіграв 101 матч за збірну України з футболу. Разом з Андрієм Ярмоленком вони є капітанами національної команди.



У серпні капітан збірної України з футболу Андрій П'ятов розповів, як спілкувався з Володимиром Зеленським під час Євро-2020.