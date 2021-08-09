Зеленський дзвонив десь з лісу, - П'ятов пригадав, як під час Євро балакав з президентом
Капітан збірної України з футболу Андрій П'ятов пригадав, як спілкувався з Володимиром Зеленським
Про це повідомляє BurBuzz.
П'ятов розповів, як президент України Володимир Зеленський спілкувався з національною командою під час Євро-2020.
"Він поговорив з нами по-своєму, по-простому. Давалася взнаки свобода. Дзвонив з якогось будиночку, десь в лісі, у звичайній футболці, без краватки. Сказав багато чого хорошого, мене з днем народження привітав. Просто в звичайній і невимушеній атмосфері, без пафосу", - сказав Андрій П'ятов.
На Євро-2020 збірна України з футболу вийшла в чвертьфінал.
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