Про це він розповів в етері Еспресо.

"Починаючи з 2014 року ПрАТ "АвтоКрАЗ" відпрацював 57 тем по зразках техніки з Міноборони України, всі зразки виготовлялися без фінансування, тобто створювалися за оборотні кошти самого підприємства та акціонерів. Також перша українська САУ "Богдана" виготовлялася Краматорським заводом важкого верстатобудування разом з Кременчуцьким автомобільним заводом і у 2018 році була готова до бойового застосування, але проєкт зіткнувся з бюрократичною тяганиною. Майже 60 тем було напрацьовано підприємством. Треба абсолютно міняти систему державних закупівель для Міноборони, на жаль, та система представництва замовника, яка сьогодні існує, неефективна і не відображає того, що потрібно сьогодні нашому війську. Існує прив'язка суто до нормативних документів і через це ми втрачаємо кращі інновації. Таку систему треба міняти, вона не відображає реалії сьогоднішнього дня", - зазначив ексгендиректор ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Роман Черняк дав коментар щодо діяльності АвтоКрАЗу після передачі заводу в систему управління Міноборони після процедури націоналізації наприкінці минулого року.

"Хотілося б, щоб у молодої команди, яка прийшла, все вдалося. Я готовий допомагати, віддати всі знання, але, на жаль, від нашої команди не залишилося нікого на підприємстві, у тому числі з технічних та економічних працівників. З заводу йдуть останні фахівці. Вже пішов четвертий місяць, однак, ні замовника, ні реального господаря немає. Серце болить, люди розбігаються, все плачевно", - підсумував Черняк.