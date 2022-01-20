Джапарова: вже понад 40 країн-учасниць призначили координаторів з роботи Кримської платформи
Понад 40 країн-учасників саміту "Кримської платформи" вже призначили контактних осіб для координації діяльності
Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час дискусії "Культурний вимір російсько-українського збройного конфлікту: державна політика та інструменти захисту", передає Укрінформ.
"Ми уже майже фіналізували один з операційних механізмів "Кримської платформи" – це фактично мережа контактерів або відповідальних осіб у країнах, які приєдналися до "Кримської платформи". Зазвичай це працівники середньої або вищої ланки міністерств закордонних справ. Залишилося буквально три країни, які ще визначаються з кандидатами", - сказала Джапарова.
Вона зазначила, що у першому півріччі планується провести консультації по всіх пріоритетах "Кримської платформи", щоб скоординуватися і "фактично шукати певні рішення".
- Нагадаємо, що країни-учасниці "Кримської платформи" підписали спільну декларацію про підтвердження Україною готовності політики невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації.
- Крім того, після саміту "Кримська платформа" Україна працюватиме за п’ятьма напрямами,- Кулеба
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