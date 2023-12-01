"Вже пожив своє - йди на фронт": росіяни запустили новий фейк про мобілізацію в Україні

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У Києві начебто почали з'являтись агітаційні листівки зі закликами до людей літнього віку мобілізовуватись у ЗСУ.

"Це черговий фейк пропаганди, який вона створила в рамках своєї інформаційної кампанії щодо "насильницької мобілізації" в Україні. Відповідно, ніяких листівок з подібним змістом у столиці не роздають", - пише ЦПД.