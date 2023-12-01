"Вже пожив своє - йди на фронт": росіяни запустили новий фейк про мобілізацію в Україні
Росіяни поширюють фото "агітаційних листівок" із закликами до людей літнього віку мобілізовуватись до ЗСУ
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У Києві начебто почали з'являтись агітаційні листівки зі закликами до людей літнього віку мобілізовуватись у ЗСУ.
"Це черговий фейк пропаганди, який вона створила в рамках своєї інформаційної кампанії щодо "насильницької мобілізації" в Україні. Відповідно, ніяких листівок з подібним змістом у столиці не роздають", - пише ЦПД.
- Росіяни також запустили фейк, що в Україні розпочали мобілізацію студентів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.06 Купівля 37.06Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.2Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе