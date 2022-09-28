Про це він розповів в етері Еспресо.



"Сьогодні можемо говорити детально про цифри, тому що вчора завдяки провальній фейковій пропаганді РФ, нам стала відома реальна кількість місцевих мешканців, що взяли участь у "референдумі". І ця цифра – 0,5% від загальної чисельності тих, хто мав би проголосувати у Запорізькій області, тобто 0,5% взяли участь у фейковому референдумі", - підкреслив міський голова Мелітополя.



Іван Федоров зазначив, що мешканці тимчасово окупованих територій у черговий раз продемонстрували свій супротив та небажання співпрацювати з ворогом, також люди чітко розуміють, що наші території будуть звільнені ЗСУ.



"А те, що робить окупант, то це йому потрібно для проведення екстреної мобілізації на тимчасово окупованій території. Чоловікам я б порадив у жодному разі не вступати до лав збройних сил ворога, а виїжджати на підконтрольну Україні територію. Звичайно, цей псевдореферендум не є демократією, і проводився під дулами автоматів, людей ловили посеред вулиць або заходили у будинки, змушуючи проголосувати одного за всіх членів сім'ї. Я хотів би подякувати нашим мешканцям, тому що дуже складно, перебуваючи сім місяців в окупації, демонструвати супротив поряд з озброєним ворогом. Те, що проголосувало 0,5% - це дуже відважно, небезпечно, але за це треба дякувати нашим людям", - наголосив Федоров.

Раніше Центр соціологічних досліджень Мелітопольського педагогічного університету провів опитування 19-22 вересня серед жителів тимчасово окупованого Енергодару, під час якого 87% респондентів виступили проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до РФ, у той час, як 7% – не визначилися

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28 вересня російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендума, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей

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