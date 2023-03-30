Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Взяти росіянам в оточення Бахмут нереально, - військовий експерт Світан
Ексклюзив

Взяти росіянам в оточення Бахмут нереально, - військовий експерт Світан

30 березня, 2023 четвер
18:43
війна з Росією карта бойових дій_2903

Роман Світан, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор, зазначив, що для оточення міста противнику треба десь 30 км запасу по фронту, а це навіть технічно неможливо, бо з двох боків він буде атакований нашими гарнізонами

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіянам взяти в оточення Бахмут нереально, тому що для цього противнику треба пройти як мінімум 30 км з півдня та півночі міста, щоб самим не потрапити у так званий пиріг, коли з двох боків вони будуть атаковані. Повинно бути десь 30 км запасу по фронту, а у них це не вийде навіть технічно. З одного боку у росіян, з півдня, Костянтинівський та Часівярський гарнізони не дають їм це зробити, а з другого боку, з півночі, - Сіверський гарнізон. Сіверськ і Білогорівка – правильно обрані наші точки опори, що утримують весь фронт. У цьому як раз і є проблема для росіян", - пояснив військовий експерт.

Роман Світан додав, що збільшення чисельності військ противника абсолютно ні до чого не призводить, тільки збільшуються втрати росіян.

"У ворога нема ніякого механізму оточити Бахмут. Якщо виникне загроза повного руйнування міста і не буде можливості утримуватися, то у нас є поряд лінія оборони - район Часового Яру. Тобто ми виконаємо певні дії, вирівняємо й утримаємо фронт. Зараз це робити нема ніякого сенсу, тому що ми добре утримуємося у самому Бахмуті під прикриттям Часівярського гарнізону. Саме такий тандем двох гарнізонів тримає цей плацдарм і не дає росіянам далі рухатися на Слов'янськ", - підкреслив Світан.

Відео
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Слов'янськ
Бахмут
Читайте також:
Конгресc США
28 березня, 2023 вiвторок
Палата представників США проголосувала за позбавлення Китаю статусу країни, що розвивається
За крок до "китайського миру"
Автор Олексій Мустафін
29 березня, 2023 середа
За крок до "китайського миру". Таємна зброя Заходу
29 березня, 2023 середа
Лунін прийняв остаточне рішення стосовно свого майбутнього в "Реалі", - Marca
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.31
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
30 березня
19:06
Молдова
Надзвичайний стан у Молдові продовжать на 60 днів
19:01
Німеччина
Leopard 2, БМП Marder і танки для розмінування: Німеччина оновила список зброї, переданої Україні
18:49
УПЦ МП
Суд відхилив позов УПЦ МП щодо розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври
18:43
на фото: ЗСУ
Росіяни сконцентрували наступ на 5 напрямках і далі штурмують Бахмут, Сили оборони відбили майже пів сотні атак, - Генштаб
18:25
суд
В Україні винесено перший вирок судді за депортацію цивільного населення з Криму
18:22
Ексклюзив
мобілізація рф
За підсумками четвертої хвилі соцопитувань "Дзеркало Росії", 62% росіян не хочуть нової хвилі мобілізації, - ІКАР
18:09
Кабмін провів кадрові ротації в МОН, МОЗ і Фонді держмайна
18:09
OPINION
Олексій Тимофіїв
Революції та війни не завжди є каталізаторами змін
18:04
Оновлено
На Херсонщині на ворожій міні підірвалося авто: загинув чоловік, за життя іншого борються лікарі
18:02
Києво-Печерська Лавра
Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври
17:46
Зеленський обговорив посилення обороноздатності України з керівником концерну Rheinmetall
17:35
Фінляндія
Шпигунська мережа РФ у Фінляндії суттєво послабилася, - розвідка
17:33
Аерофлот
Офіс генпрокурора оголосив підозру керівнику Росавіації: сприяв транспортуванню армії РФ до кордонів України
17:27
У Німеччині відкрили перше закордонне представництво Українського інституту
17:22
насилля ґвалтування жертва
Троє російських військових, які ґвалтували жительку Київщини під час тимчасової окупації, отримали підозри
17:16
ДПСУ
Прикордонники знищили дві групи вагнерівців під Бахмутом
17:13
Німеччина уряд
Німеччина розглядає можливість модернізації української ГТС для транспортування водню
17:04
Оновлено
Києво-Печерська лавра
УПЦ (МП) не покинула Лавру, Мінкульт звернувся до поліції через перешкоджання роботі комісії
16:57
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
У РФ засуджений за вбивство зек-вагнерівець повернувся з війни в Україні та знову вбив людину
16:53
На фото: Квентін Тарантіно
Тарантіно розповів деталі про свій майбутній фільм "Кінокритик"
16:53
обмін полоненими
Україна домовляється про єдиний гумкоридор для повернення полонених за посередництва Туреччини, - посол Боднар
16:39
Україна готова забрати депортованих дітей-сиріт на кордоні РФ з будь-якою країною ЄС, – Верещук
16:34
Андрій Черняк
"Великий наступ" росіян виявився "пшиком", - представник ГУР Черняк
16:24
Крим- це Україна
Росіяни створюють ПВК в Криму, бо готуються до боїв на півострові, - ГУР
16:20
зелена енергія
У ЄС домовилися про значне збільшення частки "зеленої" енергії
16:09
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:02
OPINION
Якуб Логінов
Словаччина на порозі виборів
15:55
Від "Армії дронів" на фронт передали 300 безпілотників Mavic 3T
15:49
Оновлено
ФСБ
У Росії арештували кореспондента The Wall Street Journal за підозрою у шпигунстві
15:42
Енергоатом готується запустити повітряну ЛЕП, яка з'єднає українську та європейську енергосистеми
15:33
ЗСУ
У ЗСУ пояснили, чим зумовлено рішення призначати офіцерами бійців без військової освіти
15:29
опалення
У частині України завершують опалювальний сезон. Подробиці
15:16
Ексклюзив
Монах на Мерседесі працює на російські спецслужби, - офіцер батальйону "Свобода" НГУ Іллєнко
15:14
постачання газу
Німеччина оголосила, що газові сховища будуть заповнені до наступної зими без газу з Росії
15:08
Авдіївка
В Авдіївці немає жодної вцілілої будівлі, - голова МВА
15:02
Володимир Зеленський
В Україні мінами та снарядами забруднено площу завбільшки з дві Австрії, - Зеленський
14:55
Федір Веніславський
У Раді працюють над законопроєктом щодо створення реєстру ухилянтів: подробиці
14:47
Швейцарія
У Швейцарії засудили 4 банкірів, які допомагали переказувати кошти близькому другу Путіна
14:38
Оновлено
відключення електроенергії
Названо області України, в яких 30 березня можливі відключення електроенергії
14:34
У Нью-Йорку відкриють міжнародну виставку "Україна. Розп'яття. Трибунал"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV