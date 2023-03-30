Взяти росіянам в оточення Бахмут нереально, - військовий експерт Світан

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіянам взяти в оточення Бахмут нереально, тому що для цього противнику треба пройти як мінімум 30 км з півдня та півночі міста, щоб самим не потрапити у так званий пиріг, коли з двох боків вони будуть атаковані. Повинно бути десь 30 км запасу по фронту, а у них це не вийде навіть технічно. З одного боку у росіян, з півдня, Костянтинівський та Часівярський гарнізони не дають їм це зробити, а з другого боку, з півночі, - Сіверський гарнізон. Сіверськ і Білогорівка – правильно обрані наші точки опори, що утримують весь фронт. У цьому як раз і є проблема для росіян", - пояснив військовий експерт.

Роман Світан додав, що збільшення чисельності військ противника абсолютно ні до чого не призводить, тільки збільшуються втрати росіян.

"У ворога нема ніякого механізму оточити Бахмут. Якщо виникне загроза повного руйнування міста і не буде можливості утримуватися, то у нас є поряд лінія оборони - район Часового Яру. Тобто ми виконаємо певні дії, вирівняємо й утримаємо фронт. Зараз це робити нема ніякого сенсу, тому що ми добре утримуємося у самому Бахмуті під прикриттям Часівярського гарнізону. Саме такий тандем двох гарнізонів тримає цей плацдарм і не дає росіянам далі рухатися на Слов'янськ", - підкреслив Світан.