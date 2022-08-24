Washington Post оприлюднив зміст ультиматуму, який Шойгу передав Резнікову невдовзі після вторгнення
За кілька днів після повномасштабного вторгнення міністр оборони України Олексій Резніков отримав з Росії вимогу про капітуляцію
Про це повідомляє Washington Post.
За словами Олексія Резнікова, за два дні після початку повномасштабного вторгнення, 26 лютого, він мав розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним, який передав йому ультиматум від очільника російського оборонного відомства Сергія Шойгу із пропозицією капітулювати.
"Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, то вторгнення припиниться", - сказав Хренін.
"Я готовий прийняти капітуляцію з російського боку" - відповів Резніков.
Міністр оборони України додав, що мав розмову з Хреніним і напередодні початку агресії 22 лютого та отримав запевнення, що нападу з Білорусі не буде.
"Дав слово офіцера, але він виявився брехуном", - констатував Резніков.
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22 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що за кілька днів до початку повномасштабної агресії РФ військове керівництво Білорусі гарантувало, що росіяни не нападуть на Україну з її території.
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