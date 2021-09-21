WBC позбавила Ломаченка можливості битися за титул

Про це повідомляє BoxingScene.

WBC санкціонувала бій між Райаном Гарсією та Джозефом Діасом за титул обов'язкового претендента на звання "регулярного" чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), яким володіє американець Девін Хейні.

Діас є "тимчасовим" чемпіоном світу за версією WBC, а Гарсія займає в рейтингу організації друге місце. При цьому, саме їхній бій отримав статус "елемінатора", хоча колишній лідер легкого дивізіону Василь Ломаченко йде у класифікації WBC першим та 11 грудня зустрінеться з четвертим номером рейтингу - Річардом Коммі з Гани.

Найпрестижнішим - "франчайзинговим" поясом WBC - володіє Теофімо Лопес зі США, який є абсолютним чемпіоном світу.

Американець у жовтні 2020 переміг українця у бою за звання абсолютного чемпіона світу та відібрав у нього титули WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). Лопес також володіє поясом IBF (Міжнародної боксерської федерації).