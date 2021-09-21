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WBC позбавила Ломаченка можливості битися за титул

21 вересня, 2021 вiвторок
14:43
Спорт Василь Ломаченко

Всесвітня боксерська рада призначила поєдинок між американцями Раяном Гарсією та Джозефом Діасом за звання офіційного претендента на титул чемпіона світу

Про це повідомляє BoxingScene

WBC санкціонувала бій між Райаном Гарсією та Джозефом Діасом за титул обов'язкового претендента на звання "регулярного" чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), яким володіє американець Девін Хейні.  

Діас є "тимчасовим" чемпіоном світу за версією WBC, а Гарсія займає в рейтингу організації друге місце. При цьому, саме їхній бій отримав статус "елемінатора", хоча колишній лідер легкого дивізіону Василь Ломаченко йде у класифікації WBC першим та 11 грудня зустрінеться з четвертим номером рейтингу - Річардом Коммі з Гани.  

Найпрестижнішим - "франчайзинговим" поясом WBC - володіє Теофімо Лопес зі США, який є абсолютним чемпіоном світу. 

Американець у жовтні 2020 переміг українця у бою за звання абсолютного чемпіона світу та відібрав у нього титули WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). Лопес також володіє поясом IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

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Бокс
Василь Ломаченко
WBC
Девін Хейні
Теофімо Лопес
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