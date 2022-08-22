Я бачив, як ворог спалював кварталами будинки з цивільним населенням, - боєць "Азову" Жайворонок
Боєць "Азову" Владислав Жайворонок розповів, що у Маріуполі люди гинули сім’ями
Про це він сказав під час пресконференції бійців полку "Азов", звільнених з полону, що транслювалася на телеканалі "Еспресо".
"У Маріуполі я бачив, як ворог спалював цивільне населення, людей не сім’ями, не квартирами, не будинками, а кварталами! На моїх очах відбувалися артилерійські обстріли у наслідок яких вигорали будинки кварталами з цивільним населенням", - наголосив Жайворонок.
За його словами, окупанти самі демонструють факти мародерства у Маріуполі.
"Вони фотографуються у квартирах українських громадян. Вони знімають відео на телефони, які вони вкрали. Російська армія вбивала мирне населення тисячами. Кожна загибла людина - це трагедія. Люди гинули сім’ями. РФ привозила у Маріуполь пересувні крематорії, тому факт, що люди які вважаються зниклими безвісти - загинули", - зауважив Жайворонок.
-
16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
-
29 червня під час обміну військовополоненими в Україну повернулося 144 воїни, із них 95 – оборонці Азовсталі. 30 червня було оприлюднено відео найбільшого обміну полоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 39.6Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе