Я хотіла показати всьому світу, що ми – сильний народ, який до кінця буде боротися за свою незалежність, - Магучіх про свій тріумф на ЧС

Про це повідомляє xSport.



"Рішення виступати на ЧС? Це було дуже складно. Всі думки, ментально, психологічно були налаштовані на новини, кожну хвилину ти перевіряєш. Коли ми почали робити якісь розминки, то щось зробила і зайшла в новини, на зв’язку з родичами. Ми вирішили, що треба показувати всьому світу, виступати, розказувати новини про Україну. Ми правильно зробили, що поїхали на цей ЧС і вибороли золоту медаль. Я була дуже мотивована. Я хотіла вибороти нагороду для України, показати всьому світу, що ми сильний народ, який буде боротися до кінця за свої землі і свою незалежність", – розповіла Магучіх.



На ЧС у приміщенні Ярослава Магучіх тріумфувала у стрибках в висоту з результатом 202 см.





Нагадаємо, 19 березня Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу в приміщенні у стрибках у висоту.

Після цього Магучіх закликала світову спільноту до дієвих кроків, аби зупинити російську агресію.

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